EEUU dice que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Ormuz pese a ataque iraní

Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.

De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.

El Comando Central informó previamente este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

El operativo se enmarca en una iniciativa militar estadounidense para asegurar el paso de las naves por el estrecho, una zona clave para el comercio global de energía, mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se encuentran paralizadas desde hace tres semanas.

La misión comenzó hoy y según adelantó el Centcom, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

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En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión que ha mantenido aún en medio de la actual tregua entre ambas naciones.

Una fuente militar informada declaró a la agencia iraní Tasnim que el país persa está plenamente preparado para cualquier escenario y que "los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses".