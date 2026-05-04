El brent se dispara un 5,6 %, hasta los 114 dólares, ante las nuevas tensiones en Ormuz

A las 12.30 horas de este lunes en Madrid (10.30 GMT) y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent sube el 5,65 %, hasta los 114,13 dólares, aunque minutos previos ha llegado a tocar los 114,30 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El brent ha comenzado a subir con fuerza después de que Irán haya afirmado que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", afirmaron el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Poco antes, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

Una advertencia que se produjo después de que Trump anunciara la operación Proyecto Libertad, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

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De la misma manera que el brent, el barril del petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube el 5,06 %, hasta los 107,19 dólares.