El mayor corte eléctrico de este lunes en Cuba apagará a la vez el 45 % de la isla

Cuba sufre desde mediados de 2024 una grave crisis energética por motivos estructurales, profundizada con el asedio petrolero de EE.UU. desde enero. El alivio que proporcionó la llegada de un petrolero ruso en marzo ya está tocando a su fin.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda, en la tarde noche, una capacidad de generación de 1.730 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.370 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.400 MW.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y, por tanto, no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El bloqueo obligó a pararlos en enero y sólo en las últimas semanas han vuelto a operar parcialmente, tras la llegada del petrolero ruso.

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El Gobierno cubano indicó que el combustible ruso alcanzaría hasta finales de abril y en los últimos días se está percibiendo en la isla un progresivo aumento de los apagones. No está previsto que en breve pueda llegar un nuevo petrolero.

El 20 % del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Los expertos apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. El Gobierno cubano ha denunciado por su parte que las sanciones estadounidenses suponen "asfixia energética".

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.