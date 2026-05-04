El presidente dominicano ordena detener proyecto de una minera canadiense tras protestas

La decisión responde a que, según la ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, "si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo", dijo Abinader en un breve mensaje a la nación después de que cientos de personas se manifestaran en contra del plan en la provincia de San Juan.

La Policía Nacional incluso utilizó bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, a los que cortaron el paso cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

Asimismo, el mandatario aclaró que este proyecto no es reciente y que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010.

Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.

"En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación", afirmó.

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GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.

Organizaciones ambientalistas y comunitarias se han opuesto a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.