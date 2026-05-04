El primer ministro de Georgia dice que su reunión con Zelenski fue interesante y amistosa

"La conversación con Zelenski se produjo por iniciativa suya. Fue interesante y muy amigable", dijo Kobajidze a periodistas georgianos tras la cumbre.

El primer ministro georgiano, contra el que Kiev impuso sanciones en 2024, no dio detalles de la reunión, alegando que se celebró a puerta cerrada.

"Hablamos de las relaciones bilaterales. Ucrania es un país históricamente amigo para nosotros, y esto es algo que debemos cuidar", aseveró.

A la reunión asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Maka Bochorishvili y Andrí Sybiga.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, Kiev acusó a Tiflis de falta de apoyo y retiró a su embajador de Tiflis en 2022.

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En diciembre de 2024, Zelenski firmó un decreto que imponía sanciones a 19 altos cargos del gobierno georgiano, entre ellos el primer ministro y Bidzina Ivanishvili, fundador del gobernante partido Sueño Georgiano, considerado el hombre fuerte del país.