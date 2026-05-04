Irán ejecuta a otros tres manifestantes acusados de colaborar con Israel y EE.UU.

“Tras la ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo y el cumplimiento de los procedimientos legales, Ebrahim Dolatabadi, Mehdi Rasouli y Mohammadreza Miri fueron ahorcados”, anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según la versión oficial, Rasouli y Miri fueron considerados “elementos del Mosad” durante las protestas antigubernamentales de enero y fueron acusados de participar directamente en la muerte de Hamidreza Yusefinejad, miembro de las fuerzas de seguridad.

La judicatura afirmó que ambos participaron en actos violentos, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, uso de cócteles molotov y armas blancas, además de fabricar y portar una espada artesanal.

Las autoridades sostienen que Rasouli golpeó con esa espada a Yusefinejad cuando el agente se encontraba en el suelo y que posteriormente “posó con el arma ensangrentada, grabó imágenes de sí mismo y continuó participando en los disturbios”.

Por su parte, Dolatabadi fue presentado por las autoridades como uno de los principales líderes de los disturbios en la zona de Tabarsi, en Mashad, y supuestamente dirigió a un grupo de 300 manifestantes armados con machetes para atacar la Gobernación y la sede provincial de la televisión estatal.

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El tribunal rechazó la defensa de los acusados, quienes alegaron haber participado en las protestas bajo el impulso del momento, y consideró probado que actuaban en coordinación con Estados Unidos e Israel para atentar contra la seguridad nacional.

Con estas tres ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a 12 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).