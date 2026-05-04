Israel compra a Estados Unidos seis nuevos aviones cisterna para reforzar su Fuerza Aérea

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el primero de estos aparatos, apodado 'Guideón' por las autoridades israelíes, completó su vuelo inaugural en Estados Unidos antes de su entrega a la Fuerza Aérea de Israel, prevista dentro de un mes.

La nota afirma que el avión "estará equipado con sistemas israelíes y adaptado a los requisitos operativos de la Fuerza Aérea Israelí, lo que le permitirá ampliar su alcance operativo y mantener la superioridad aérea en todos los escenarios".

Se trata de la primera unidad de un lote de seis aeronaves adquiridas por la misión del Ministerio de Defensa israelí en Estados Unidos, lo que supone un refuerzo del papel central de la Fuerza Aérea israelí, considerada un elemento decisivo en las operaciones militares recientes de Israel.

Según informó a EFE el experto militar israelí Tal Inbar, ofensivas como la llevada a cabo contra Irán se basaron en la coordinación de cazas F-35I, F-15 y F-16I, combinando sigilo, alcance y potencia de fuego para penetrar defensas, atacar objetivos estratégicos y sostener campañas prolongadas.

Con este refuerzo de aviones cisterna, Israel busca ampliar aún más la autonomía operativa de su aviación militar, en un contexto de alta tensión regional.

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El domingo, el Comité Ministerial de Adquisiciones israelí aprobó la compra de un cuarto escuadrón de cazas F-35 de Lockheed Martin y un segundo escuadrón de F-15IA de Boeing, "valorados en decenas de miles de millones de séqueles", según informó el Ministerio de Defensa israelí.

Estas nuevas adquisiciones se enmarcan dentro del nuevo "plan de fortalecimiento" que pretende el Ejecutivo israelí para la próxima década, que ya ha sido ratificado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y por Defensa, y que contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 101.000 millones de euros) para ese período.