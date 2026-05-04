Israel mata a un palestino en un ataque con dron cuadricóptero contra el centro de Gaza

"El ataque dejó dos heridos. Uno de ellos se encontraba en estado crítico. Este (último) falleció al llegar a urgencias, sucumbiendo a sus heridas poco después de su ingreso", detalló el citado centro médico, a donde fue conducido el varón, que finalmente falleció.

EFE solicitó más información sobre este suceso al Ejército israelí, sin obtener detalles adicionales hasta el momento de la publicación de la noticia.

Este último fallecido era Anas Mohammed Ibrahim Hamad, de 33 años y residente en el campamento de refugiados de Al Bureij, abierto en 1949 y donde Israel ejecutó ese ataque con dron cuadricóptero.

Además, en este mismo lugar el Estado hebreo lanzó este lunes folletos con códigos QR para que los civiles gazatíes colaboren con ellos facilitando información sobre Hamás y la Yihad Islámica.

"Los líderes de Hamás y la Yihad Islámica explotan a los ciudadanos de Gaza y saquean su dinero en beneficio del terrorismo y la inestabilidad. Ahora tienes la oportunidad de cambiar tu vida", podía leerse en las miles de octavillas que cayeron sobre Al Bureij.

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Por otra parte, el Ejército israelí también mató a tiros este lunes a un palestino al norte de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

El fallecido, identificado como Musa Salem Fati Al Obeid, de 42 años, murió tras ser disparado por tropas israelíes en la zona de Al Atatra, al norte de Gaza, según informó personal del hospital gazatí de Al Shifa, a donde fue trasladado su cuerpo.

Según estas fuentes, el ataque israelí se produjo al oeste de la 'línea amarilla', una zona fuera de la divisoria tras la que el Ejército israelí mantiene apostadas a sus tropas, que ocupan alrededor del 54 % del enclave palestino.

Además, las fuerzas armadas israelíes ya mataron este domingo a dos gazatíes, uno de ellos de 15 años, en dos ataques separados a lo largo de la Franja.

Desde la rúbrica del "alto el fuego" del pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas mortales fruto del fuego israelí asciende ya a más de 832 muertos y 2.354 heridos desde entonces, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, que no incorpora los muertos de este lunes.

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, son al menos 72.612 los muertos y 172.457 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, en lo que una comisión independiente nombrada por la ONU llegó a calificar como "genocidio".