Kallas: retirada de tropas de EEUU muestra que hay que reforzar pilar europeo de la OTAN

"Se ha hablado de la retirada de tropas estadounidenses de Europa durante mucho tiempo, pero el momento de este anuncio es sorprendente. Creo que demuestra que tenemos que reforzar realmente el pilar europeo de la OTAN y hacer más", apuntó a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia.

La jefa de la diplomacia comunitaria añadió que las fuerzas estadounidenses, también presentes en España, "no sólo están en Europa para proteger los intereses europeos sino también los estadounidenses".

El Pentágono informó este fin de semana de la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses, un anuncio que se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la "humillación" a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo Estados Unidos.

Preguntada por si cree que se trata de una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "castigar" a Merz por estos comentarios, Kallas dijo que ella "no puede mirar dentro de la cabeza" de Trump, por lo que tendría que explicarlo él mismo.