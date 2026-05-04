La AIE advierte que metano está en niveles muy elevados y apunta su potencial energético

La producción récord de petróleo, carbón y gas en 2025 fue responsable del 35 % de las emisiones de metano de origen humano, con un total estimado de 124 millones de toneladas, sin señales de descenso a escala global, pese a los avances registrados en algunos países, según el 'Rastreador global de metano' de 2026 de la AIE.

En el contexto de la actual crisis energética, agravada por las tensiones en Oriente Medio y el impacto sobre el suministro de gas natural licuado (GNL), la AIE destaca que la reducción de emisiones de metano podría contribuir a reforzar la seguridad energética.

Según el informe, publicado con motivo de un evento internacional de alto nivel sobre la acción contra el metano, convocado por la presidencia francesa del G7 en París, la adopción de medidas relativamente sencillas en países exportadores e importadores permitiría liberar rápidamente cerca de 15.000 millones de metros cúbicos de gas.

A más largo plazo, los esfuerzos globales para reducir las emisiones en las operaciones de petróleo y gas podrían aportar alrededor de 100.000 millones de metros cúbicos anuales, a los que se sumarían otros 100.000 millones derivados de la eliminación de la quema no esencial de gas.

En conjunto, estos volúmenes duplicarían el suministro afectado por las disrupciones en el estrecho de Ormuz.

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"No se trata solo de una cuestión climática: abordar el metano y la quema de gas también conlleva importantes beneficios para la seguridad energética, especialmente en un momento en que el mundo busca urgentemente un suministro adicional ante la crisis actual", subrayó el economista jefe de la AIE, Tim Gould.

El informe destaca además que muchas soluciones para reducir las emisiones de metano son conocidas y rentables.

En este sentido, la AIE señala que aproximadamente el 70 % de las emisiones del sector de combustibles fósiles (unos 85 millones de toneladas) podrían evitarse con tecnologías existentes. De ellas, más de 35 millones de toneladas podrían eliminarse sin coste neto, gracias al valor comercial del gas recuperado.

Entre las medidas más eficaces figura la reducción de emisiones en las fases de exploración y producción, responsables de cerca del 80 % de las emisiones en petróleo y gas.

En ese ámbito, tanto Canadá como la Unión Europea han adoptado recientemente normativas más estrictas, mientras que otros países avanzan en esa dirección, como Brasil, Ghana y Kazajistán, señala la AIE.

El estudio también destaca el creciente papel de la vigilancia por satélite, que permite detectar grandes fugas de metano y mejorar la respuesta de gobiernos y operadores.

Pese a los compromisos internacionales adoptados en los últimos años, la AIE advierte de una brecha significativa entre los objetivos anunciados y su implementación efectiva.

Las políticas actuales permitirían reducir solo un 20 % de las emisiones del sector de petróleo y gas para 2030, por debajo del objetivo global del 30 %.

El informe indica además que cerca del 70 % de las emisiones de metano vinculadas a los combustibles fósiles se concentran en diez países, con China, Estados Unidos y Rusia a la cabeza.

En su estudio, la AIE indica que la intensidad de emisiones (la cantidad de metano liberada por unidad de energía producida) ha disminuido en torno a un 10 % desde 2019 a nivel global, aunque este progreso ha sido compensado por el aumento de la producción.

Países como Noruega presentan los niveles más bajos, mientras que otros como Turkmenistán y Venezuela registran los más elevados.

El metano es un gas incoloro, inodoro e invisible, y principal componente del gas natural. A nivel global, se emiten cada año unas 580 millones de toneladas, de las cuales cerca del 60 % son atribuibles a la actividad humana, con la agricultura como principal fuente, seguida del sector energético.