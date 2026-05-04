La Comunidad de Madrid rinde homenaje al "mestizaje" y a Hernán Cortés en México

"Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó la presidenta madrileña en el Frontón de México, la sede de la producción 'Malinche'.

Sin mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ni a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes exigieron una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América, subrayó que es "incomprensible" que todavía haya quienes quieran vivir del odio para "rehuir del presente y de sus obligaciones".

Ayuso consideró que estas narrativas dividen el mensaje "de esperanza y alegría" del mestizaje, al añadir que "habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos".

Por su parte, el compositor defendió que Hernán Cortés también es el fundador de México.

"Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí", sentenció.

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El evento titulado 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México' negó la conquista como un hecho de saqueo y defendió la "pureza de sangre" del mestizaje.

El encuentro tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana, sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, liderada por Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".

La eliminación de ese acto fue confirmado por el cofundador de Mecano, quien además aseguró que invitó a este homenaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aunque ninguna estuvo presente.

La posibilidad de rendir homenaje al conquistador en la sede de la Arquidiócesis mexicana, a menos de un kilómetro de la Iglesia de Jesús Nazareno -donde se encuentran los restos de Cortés-, provocó que grupos indígenas organizasen una manifestación pacífica en contra del “genocidio español”.

La protesta ocurrió en las inmediaciones de la Catedral y fueron sus líderes quienes exigieron a Díaz Ayuso que pidiera perdón a los pueblos indígenas del país y del continente por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la conquista.

La tercera jornada de la presidenta madrileña en Ciudad de México continuará con un encuentro de estudiantes en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Salinas Pliego.

Después visitará al grupo operador de restaurantes y servicios mexicano Alsea para continuar con reuniones de empresarios y autoridades locales en distintos estados del país hasta el 12 de mayo, una de estas paradas será la Rivera Maya, donde se celebrará la gala de los Premios Platino.