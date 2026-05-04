La economía chilena cae un 0,1 % interanual en marzo y marca un primer trimestre a la baja

El resultado del tercer mes de año del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa el 90 % de los bienes y servicios producidos en el país y se considera una estimación adelantada del PIB, sorprendió a los especialistas, que esperaban una leve alza.

Según detalló el ente emisor, el indicador de marzo "se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio".

La producción de bienes, en particular, cayó un 5,2 % en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes.

"En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva", señaló el organismo.

El comercio presentó una variación de 5,1 % en términos anuales, con resultados positivos en todos sus componentes, "destacando el crecimiento del comercio mayorista, que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos".

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"En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el comercio automotor se registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos", puntualizó el Banco Central.

Los servicios, a su vez, aumentaron un 2,1 % en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud.

Asimismo, el Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026, pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.