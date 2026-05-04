La Met Gala, una de samurais y Hilma af Klimt: citas imprescindibles del 4 al 10 de mayo

La Met Gala, la gran fiesta de la moda, se celebra el 4 de mayo rodeada por el polémico patrocinio de Jeff Bezos y con la ausencia del mediático alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani que ha decidido ausentarse. Las celebridades se preparan desde hace meses con sus estilistas para encarnar el lema de este año, 'La moda es arte', que invita a los asistentes a sacar el lado más artísticos a sus propuestas. Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams copresiden el evento.

Basada en el famoso manga del mismo nombre, la serie de HBO Max viaja hasta Kioto a finales del periodo Edo, para seguir las intensas y apasionadas vidas de los Shinsengumi, la emblemática fuerza samurái que defendió la ciudad en los últimos años del shogunato japonés. La serie, dirigida Kazutaka Watanabe, sigue los pasos del luchador callejero Toshizo Hijikata (Yuki Yamada), que encuentra una nueva familia en sus compañeros de lucha.

'Hilma af Klint. Pinturas del templo' llega del 6 de mayo al 30 de agosto al Grand Palais de París con una propuesta firmada junto al Centre Pompidou que lleva a Francia por primera vez la obra de la artista sueca. La exposición pone en valor cómo combinaba distintas fuentes de inspiración, como el esoterismo, el arte popular y la ciencia, y recupera el legado de una de las pintoras olvidadas por la historia del arte, que comenzó a jugar con la abstracción y las formas geométricas mucho antes que Kandinsky o Malévich.

El filme de comedia y misterio escrito y dirigido por Kyle Balda, llega a las pantallas de todo el mundo con un guión que combina humor y misterio, y una trama basada en el libro 'Las ovejas de Glennkill' de Leonie Swann. Hugh Jackman da vida a George Hardy, un pastor que lee novelas policíacas a su rebaño de ovejas y que una mañana aparece muerto. Emma Thompson y Bryan Cranston completan el reparto.