Mundo
04 de mayo de 2026 a la - 02:10

La reparación de fugas de metano aliviaría la falta de gas natural por Ormuz, según la AIE

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Las instalaciones de petróleo y gas de este último país emiten casi la mitad del metano de toda Sudamérica debido a que su intensidad de venteo y quema (flaring) es "12 veces superior al promedio mundial", según la AIE.

Por EFE