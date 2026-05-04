Las facciones palestinas aceptan una propuesta de plan para seguir negociando sobre Gaza

Según el informante, que pidió permanecer en el anonimato, representantes de Hamás, la Yihad Islámica y los Movimientos Popular y Democrático para la Liberación de Palestina "entregaron en la noche del domingo su respuesta positiva a la 'hoja de ruta' que los mediadores (Egipto, Turquía y Catar) les propusieron el pasado 19 de abril".

En su respuesta "agradecieron el esfuerzo de los mediadores para alcanzar una fórmula aceptable para todas las partes, y subrayaron la necesidad de que la ocupación (Israel) implemente plena e inmediatamente los términos del acuerdo de alto el fuego según un calendario acordado", dijo la fuente.

También "manifestaron que aceptan la hoja de ruta (...) como base para entablar negociaciones serias que conduzcan a un alto el fuego, el fin de la crisis humanitaria, la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza, el inicio de la reconstrucción y la entrada de ayuda humanitaria", añadió.

Esa hoja de ruta, de 15 puntos, establece la creación de un "Comité de Verificación de la Implementación" de la primera fase del acuerdo de tregua en Gaza, alcanzado en octubre pasado en base al plan de paz para Gaza de Trump, que incluye, entre otros puntos, la retirada israelí y la reconstrucción de la Franja, así como desarmar y apartar a Hamás del Gobierno de Gaza.

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás se han visto estancadas en los últimos meses debido a acusaciones cruzadas de incumplimiento de algunos puntos de la primera fase del acuerdo de tregua, tales como el repliegue del Ejército israelí o el desarme de la formación.

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El grupo islamista, que controla Gaza desde 2007, ha rechazado en varias ocasiones desarmarse antes de que Israel cumpla con todas sus obligaciones según el pacto de tregua y empiece la reconstrucción del enclave palestino, prácticamente destruido durante la guerra israelí en Gaza, iniciada a principios de octubre de 2023.

"Hamás insiste en la plena implementación de la primera fase antes de debatir la siguiente, y exige que el tema de las armas (del grupo) se aborde dentro de un marco nacional integral, es decir, una vez que se garantice el establecimiento de un Estado palestino", recalcó la fuente.

Destacó que el grupo islamista considera que la falta de repliegue del Ejército israelí en Gaza "socava los acuerdos alcanzados y representa una ruptura fundamental con las condiciones de la primera fase" del acuerdo de octubre.