Los representantes comerciales de la UE y EEUU se reúnen este martes en París

Sefcovic y Greer mantuvieron ya un encuentro en Washington hace dos semanas y mañana se volverán a reunir en los márgenes de la reunión que los ministros de Comercio del G7 celebrarán en la capital francesa, dijo un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Después de que Trump amenazase este fin de semana con un arancel del 25 % a la importación de vehículos europeos, acusando a los Veintisiete de no aplicar el pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, el portavoz comunitario insistió en que la UE está "completamente comprometida" con su implementación.

Pero como ya ha señalado la Comisión tras las amenazas de Trump, recordó que la UE "mantiene todas las opciones sobre la mesa" para responder a Estados Unidos, en caso de que Trump cumpla sus amenazas.

Aunque el portavoz no quiso concretar públicamente cuáles son esas opciones porque "las amenazas aún no se han materializado" y Bruselas no quiere "escalar" el conflicto con Washington", la UE retomó a principios de año las discusiones sobre la posibilidad de estrenar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos.

Se trata del conocido como "bazuca comercial", que permitiría a la UE responder con sus propios aranceles a la importación de productos estadounidenses y que según los cálculos de las instituciones comunitarias, podrían ser de hasta 93.000 millones de euros.

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Al mismo tiempo que la UE mantiene todas las opciones sobre la mesa para reaccionar ante una nueva imposición arancelaria, las instituciones europeas se volverán a reunir el miércoles para tratar de cerrar el acuerdo que permita a la UE ratificar el pacto comercial con Estados Unidos.

Un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % para la mayoría de sus productos (incluidos los vehículos), a cambio de que Estados Unidos exporte sus bienes industriales libres de aranceles.

El Parlamento Europeo frenó en enero la ratificación del acuerdo tras las tensiones entre Estados Unidos y la UE por la intención de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, pero la Eurocámara ha aceptado retomar el proceso, a cambio de que los Veintisiete aprueben salvaguardas que permitan paralizar la aplicación del pacto si Trump impone nuevos gravámenes.