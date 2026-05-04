Macron aboga por una reapertura "coordinada" del estrecho de Ormuz entre EE.UU e Irán

A su llegada a Armenia para participar en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea, Macron subrayó así a la prensa la necesidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer la circulación en esta vía marítima estratégica, clave para el suministro energético mundial.

En este sentido, Macron se mostró escéptico respecto a la nueva operación anunciada por Washington para desbloquear el paso, al considerar que su marco es "poco claro".

Trump anunció la víspera una operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, denominada 'Proyecto Libertad', que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

No obstante, el Ejército iraní advirtió este lunes de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

Por otra parte, Macron insistió en la importancia de respetar el alto el fuego en Líbano tras recientes bombardeos israelíes. "Es esencial que el cese de hostilidades se mantenga", afirmó, al recordar los compromisos asumidos por las partes.

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"El respeto de este acuerdo es fundamental para la soberanía, la independencia del Líbano y la protección de la población civil", recalcó el presidente francés al llegar al Complejo Karen Demirchián de Ereván, sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que acoge hoy a representantes de 48 países del continente y a Canadá como país invitado.

Prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo, cuya creación fue idea de Macron.