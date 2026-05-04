Meloni destaca la capacidad de respuesta de la UE ante las "policrisis"

"Mi opinión es que a nivel de la Unión Europea hemos demostrado en los últimos años nuestra capacidad de respuesta ante emergencias", declaró durante una mesa redonda en Ereván.

Meloni celebró que la UE gestionó adecuadamente la pandemia de coronavirus y la actual guerra en Ucrania, pero señaló que "ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos".

"Esto significa pasar de nuestra capacidad de reacción a nuestra capacidad de anticipación. Significa que debemos centrarnos mucho más en nuestra estrategia a largo plazo", sostuvo.

Al respecto, opinó que la estrategia europea de solución de crisis "debería centrarse no solo en los países afines, que obviamente son muy importantes, sino también en nuestra vecindad geográfica" y particularmente en "la vecindad mediterránea", afectada por retos como la migración.

"Ahora, en mi opinión, el reto es ampliar este enfoque para integrar la seguridad, el desarrollo y la energía en nuestra cooperación con los países vecinos. Porque esta es la mejor manera que tenemos de responder a una crisis que no es una sola crisis. Son muchas crisis a la vez, pero, por desgracia, forman parte de la misma crisis y tenemos que afrontarlas todas", indicó.

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En particular señaló que en la actualidad "el problema es que todas esas crisis están relacionadas entre sí y se retroalimentan".

"Y creo que es muy importante que entendamos esto también para afrontar el hecho de que no podemos ocuparnos solo de uno o dos aspectos de esta crisis, sino que tenemos que abordarlas todos", dijo.

Por ello, alertó que "cuando los ciudadanos sienten que no se gestionan adecuadamente los desafíos importantes, pierden la fe en las instituciones".

"Y cuando la confianza se erosiona, las personas se vuelven más vulnerables a la manipulación, incluido el uso malintencionado de la inteligencia artificial", señaló, al observar que el Mediterráneo no solo enfrenta una crisis de migración, "sino de economía, democracia, competitividad, energía y seguridad".