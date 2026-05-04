Pakistán e Irán conversan tras la respuesta de Trump al plan de paz iraní de 14 puntos

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, "mantuvieron una conversación telefónica a última hora de ayer" en la que abordaron la "situación regional y los esfuerzos diplomáticos que Pakistán realiza a favor de la paz", según informó Islamabad en un comunicado sin revelar los detalles técnicos de la negociación.

La llamada se produjo el mismo día que Teherán recibió, a través del canal de Islamabad, la postura de Donald Trump sobre la propuesta de paz de 14 puntos enviada el pasado viernes.

Aunque el portavoz diplomático iraní, Ismael Bagaei, confirmó que el documento "está siendo evaluado", el mandatario estadounidense ya adelantó que el plan es "difícil de ser aceptado en su totalidad".

En paralelo a la confirmación de este contacto, Estados Unidos puso en marcha hoy el 'Proyecto Libertad', un operativo masivo para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz frente al bloqueo iraní. Trump, que asegura que las negociaciones van "muy bien", advirtió no obstante que la opción militar sigue vigente "si ellos hacen algo malo".

La reactivación del canal de Islamabad busca dar continuidad a un proceso de diálogo que se mantiene estancado tras el fracaso de las negociaciones directas de abril, mientras la presión militar en el mar se mantiene crítica desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.