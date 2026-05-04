Primer ministro de Perú afirma que la compra de aviones F-16 era "necesidad impostergable"

Arroyo acudió al Parlamento, junto a varios ministros de Estado, para explicar el polémico proceso de adquisición de los aviones caza, que el actual mandatario interino, José María Balcázar, quería dejar en manos del próximo gobierno.

"Le podría decir que ese cronograma se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final, que fue el día 22 de abril, en que se canceló la primera parte de los 462 millones (de dólares), como estaba establecido", declaró Arroyo a los legisladores.

El primer ministro indicó que el procedimiento de compra se decidió en diciembre pasado en una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), durante el Gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).

Agregó que la vida útil de las naves de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), incorporadas en las décadas de los 80 y 90, está "próxima a su límite" y que su disponibilidad operativa es cada vez "más restringida", al tratarse de Mirage 2000 franceses y MiG-29 rusos.

En ese sentido, aclaró que no se trató de una compra "a dedo", como ha señalado Balcázar, sino que cumplió con un procedimiento previamente establecido.

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Por su parte, el exmandatario y legislador José Jerí, también presente en la sesión de la Comisión de Defensa, dijo que este ha sido "un proceso correcto y conforme a procedimiento" y que todo lo demás "son comentarios y especulaciones".

"Lo cierto es que debemos ser responsables en cómo nos expresamos en torno a temas tan sensibles para nuestro país", anotó el legislador derechista.

Jerí declaró que si el actual mandatario hubiese deseado "modificar, postergar o tomar cualquier tipo de decisión" con respecto al proceso de compra en curso, hubiese convocado al Cosedena y por intermedio de ese espacio tomar una decisión distinta.

"Entiendo que no lo hizo y, al no hacerlo, valida todo el procedimiento de compra, más allá de los decretos supremos que él ha firmado y que son de público conocimiento", subrayó el parlamentario.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, dispuso que los ministros se explayen sobre este asunto en una sesión reservada.

En una entrevista dominical, Balcázar declaró que Jerí y la FAP decidieron excluir al Gripen sueco y el Rafale francés del proceso de adquisición - cuyos fabricantes habían presentado sus propuestas- y que emitieron "una disposición que dice que la compra será de carácter secreto".

"Eso fue antes de que yo llegara (a Palacio de Gobierno). Era una norma interna y secreta", dijo Balcázar para explicar que desconocía los detalles de la compra a Estados Unidos que se concretó en abril.

El mandatario interino insistió en que se trató de un postor "a dedo", elegido sin concurso, y que el próximo gobierno, que asuma el 28 de julio, podría revertir la compra, si lo cree conveniente.