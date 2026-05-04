Rels B anuncia por sorpresa para este viernes su nuevo disco, 'love love Flakk'

Serán once canciones en total las que incluya su noveno álbum, titulados 'El mundo x ti', 'Lleva al sol', 'Aprendí a decir no', 'Sueño', 'Quién te ve', 'Más que tú', 'El cielo', 'Un placer conocerte', 'Pañuelito de seda', '...' y 'A 2000 pies'.

Ya en los días previos el artista mallorquín borró todo el contenido en su perfil en Instagram para poner una imagen en la que enseña la que parece la portada del nuevo disco. Hace apenas una horas subió otra publicación en la que muestra momentos de la grabación agrupadas bajo el título de 'love love FLAKK', el que será el nombre del album.

En ese carrusel de fotografías aparece una imagen de una página del libro del famoso productor y compositor Rick Rubin, 'El acto de crear: Una manera de ser (Autoconocimiento)' con reflexiones sobre el proceso creativo con las que aparentemente se identifica.

"Cada artista trabaja con su propio equilibrio de puntos débiles y puntos fuertes. Y ninguna regla dice que más virtudes encomiables o autodestrucción idealizada garanticen mejores expresiones artísticas. Lo único que importa es expresarse", recoge en concreto la página fotografiada.

Y continúa, como certificando el final del proceso de este álbum: "Todo arte es una forma de poesía. Siempre cambia, nunca permanece inmóvil. Tal vez creamos saber lo que significa una obra y, sin embargo, esa interpretación puede variar con el tiempo. El creador deja de ser creador una vez que termina el trabajo. A partir de ese momento, se convierte en espectador. Y el espectador aporta tanto sentido a una pieza como el creador".

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Su nuevo trabajo llegará tras revalidar en 2025 -cuando sacó su anterior album 'Afrolova 25'-, por segundo año consecutivo, su condición de ser el artista español más reproducido en esa plataforma fuera de España.