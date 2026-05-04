Suiza asegura a Meloni que no se cobrarán gastos médicos a los heridos en Crans-Montana

Meloni se reunió con Parmelin durante la Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Ereván, y obtuvo "el compromiso político de que no se exija a las familias de los jóvenes italianos afectados por la tragedia de Crans Montana ningún coste relacionado con la asistencia hospitalaria prestada en Suiza", comunicó el Gobierno italiano en una nota.

"En cuanto a la cuestión de la facturación de los gastos hospitalarios entre los Estados, el presidente Parmelin ha señalado que el Consejo Federal suizo está llevando a cabo un análisis en profundidad con el fin de encontrar una solución aceptable", añade el comunicado.

Meloni expresó su agradecimiento y reiteró "su plena disposición a mantener un diálogo constante con el fin de facilitar una resolución rápida y definitiva del asunto".

La jefa del Gobierno italiano ya había tildadó de "innoble" la supuesta intención de Suiza de reclamar el pago y aseguró que, de formalizarse, Italia "la rechazará al remitente", en un mensaje en sus cuenta de la red social X.

El incendio tuvo lugar en el bar 'Le Constellation' de la ciudad alpina de Crans-Montana durante la fiesta de la pasada Nochevieja y en la tragedia perdieron la vida 41 adolescentes y jóvenes, entre ellos seis italianos, mientras que 115 quedaron gravemente heridos.

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Muchos de los heridos tuvieron que ser inmediatamente atendidos por sus quemaduras en hospitales suizos hasta que, en el caso de los once lesionados italianos, pudieron ser trasladados a su país, al centro de quemados de Nigarda, en la ciudad de Milán (norte).

El pasado 21 de abril, varias familias italianas denunciaron haber recibido facturas por la hospitalización, algunas de hasta 70.000 euros, lo que provocó indignación en Italia.

El Gobierno italiano aseguró entonces que las autoridades suizas habían calificado el envío de las facturas como un "error" y garantizado que las familias "no tendrán que pagar nada".