Un accidente de yate y acciones de rescate dejan al menos tres muertos en Australia

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:15 hora local del lunes (8:15 GMT), cuando los servicios de emergencia fueron alertados de que un yate presentaba dificultades cerca del rompeolas al sur de esta localidad. Al acudir al lugar, los agentes hallaron en la arena el cuerpo de un hombre, de unos 50 años, aún sin identificar formalmente.

Durante el operativo de rescate, una embarcación de Rescate Marítimo de Nueva Gales del Sur volcó al intentar cruzar la barra de Ballina en condiciones meteorológicas adversas. Como consecuencia, murieron dos voluntarios del equipo, de 78 y 62 años, cuyos cuerpos fueron recuperados por un helicóptero de salvamento y en la orilla, respectivamente.

Otros cuatro tripulantes lograron llegar a tierra y fueron atendidos por paramédicos antes de ser trasladados a un hospital con diversas lesiones.

Según el comunicado oficial, "la búsqueda ha sido suspendida tras determinar las investigaciones que no había más personas a bordo del yate en el momento del incidente".

Las autoridades desplegaron un amplio operativo coordinado en el que participaron unidades de la Policía Marítima, ambulancias, el Servicio Estatal de Emergencias (SES), un helicóptero de rescate y un avión Challenger de la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA).

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La operación de búsqueda se había reanudado en la mañana del martes después de ser interrumpida durante la noche debido a las malas condiciones del mar.

El número exacto de ocupantes del yate, que se ha hundido, no pudo ser determinado inicialmente, lo que motivó la intensificación de las labores de rastreo.