Una madre será indemnizada en España con 13 millones de euros por negligencia en el parto

La sentencia, dictada por un tribunal de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que atendieron a la madre a pagar una indemnización de 6.106.275 euros cada una de ellas, más los intereses desde la fecha de los hechos, el 17 noviembre de 2019, ocurridos en el hospital de Sagunto (este español), así como las costas del procedimiento.

El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, destaca que es la mayor indemnización concedida en España por una negligencia médica.

La jueza estima íntegramente la demanda de la perjudicada y concluye que, durante el alumbramiento, se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió tomar las decisiones médicas adecuadas a tiempo.

Como consecuencia, el niño padece una parálisis cerebral grave, con afectación cognitiva y de la comunicación comprensiva y expresiva, que lo obliga a depender de cuidados constantes durante toda la vida, pues tiene reconocido un 87 % de discapacidad.

La resolución judicial subraya que la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor: asistencia, tratamientos y apoyos que precisará siempre.

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La demandante acudió al servicio de urgencias del centro sanitario el 16 de noviembre de 2019, cuando estaba embarazada de 40 semanas. La criatura nació al día siguiente "en un lamentable estado de salud", por lo que fue llevado a la sección de neonatos, intubado y luego trasladado al hospital Clínico de Valencia para ingresar en la unidad de cuidados intensivos con asfixia perinatal.

En un comunicado, el abogado Martín Bueno subrayó este lunes que esta resolución "refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro".

Asimismo, destaca que la sentencia se centra en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave como la de este niño.