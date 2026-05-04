Von der Leyen llama a Europa a reducir dependencia en energía, seguridad y suministros

"Hablaremos principalmente sobre el tema de una Europa independiente. Tenemos que reducir nuestra excesiva dependencia en tres ámbitos concretos", indicó Von der Leyen ante la prensa a su llegada a la octava cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván.

En primer lugar se refirió a la energía y señaló que "dependemos en exceso de los combustibles fósiles importados", lo que hace que Europa esté "a merced de los volátiles mercados mundiales".

"Tenemos que aumentar nuestros recursos propios en Europa. Se trata de las energías renovables y la energía nuclear, ya que son de origen local, más baratas y fiables", dijo.

En segundo lugar, la política alemana habló de que Europa necesita "más independencia" en defensa y seguridad, y en ese sentido abogó por "reforzar nuestras capacidades militares para poder defendernos y protegernos".

En cualquier caso, recordó que ya "hay una gran cantidad de dinero disponible para inversiones", y defendió que "ahora tenemos que dar un paso adelante y acelerar el proceso de producción de capacidades militares".

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Por último, Von der Leyen afirmó que es necesario reducir la dependencia en las cadenas de suministro, y para ello indicó que están "tendiendo la mano a países afines" e impulsando acuerdos de libre comercio.

"Acabamos de cerrar uno con América Latina, pero también con la India, Australia, y voy a viajar a México. Porque con amigos afines se cuentan con cadenas de suministro estables y fiables. Y Europa cuenta con la mayor red de acuerdos de libre comercio", concluyó.