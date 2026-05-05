Alza del crudo por guerra en Irán permite a Canadá registrar superávit comercial en marzo

El valor de las exportaciones canadienses de mercancías aumentó en marzo un 8,5 %, hasta los 72.800 millones de dólares canadienses, el nivel más alto desde enero de 2025, mientras que las importaciones cayeron un 1,6 %, hasta los 71.000 millones de dólares canadienses, tras haber alcanzado en febrero un máximo histórico.

EC destacó que aunque el valor de las exportaciones creció un 8,5 %, por el alza de los precio del petróleo y el aumento de las exportaciones de oro, en términos de volumen cayeron un 0,3 %.

En febrero, antes de la subida de los precios del petróleo, el déficit comercial se situó en 5.100 millones de dólares canadienses.

El organismo estadístico señaló que la mejora se produjo en un contexto de incertidumbre por las repercusiones económicas del conflicto en Irán, que provocó fuertes movimientos en algunos sectores, especialmente en los productos metálicos y minerales no metálicos, así como en la energía.

Las exportaciones de productos metálicos y minerales no metálicos aumentaron un 24 %, hasta un récord de 15.300 millones de dólares canadienses. El principal factor fue el incremento de más de 3.000 millones de dólares en las ventas al exterior de oro, plata y metales del grupo del platino sin elaborar, una categoría dominada por el oro, debido sobre todo a mayores exportaciones al Reino Unido.

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Por su parte, las exportaciones de productos energéticos subieron un 15,6 %, hasta los 17.100 millones de dólares canadienses, su nivel más alto desde septiembre de 2022.

El superávit comercial con Estados Unidos, principal socio económico de Canadá, se amplió hasta los 7.100 millones de dólares canadienses, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

Las exportaciones al mercado estadounidense crecieron un 8,3 %, impulsadas por el petróleo crudo y los automóviles y camionetas ligeras, mientras que las importaciones desde EE.UU. bajaron un 1,2 %.

Las exportaciones a países distintos de Estados Unidos también marcaron un récord por segundo mes consecutivo, al aumentar un 9,1 %, hasta los 24.300 millones de dólares canadienses, gracias a mayores ventas de oro al Reino Unido y de crudo a Alemania y los Países Bajos.