Candidato colombiano ultraderechista ve como "único enemigo" a un aspirante izquierdista

"El único enemigo que hay es Cepeda. Yo tengo claro de qué se trata y contra quién nos enfrentamos", apuntó De la Espriella en un evento de campaña en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El aspirante ultraderechista considera que "el debate que tiene sentido es con Cepeda" y lamentó que tampoco se haya realizado un encuentro de este tipo con la senadora Paloma Valencia, candidata del partido derechista Centro Democrático.

De la Espriella agregó que "no se trata de debatir por debatir" y detalló que su interés ahora es "estar en la calle con la gente, no encerrado en un set de televisión".

Las declaraciones ocurren a poco más de tres semanas de las votaciones y en medio de una campaña en la que los tres candidatos que lideran las encuestas de opinión no han coincidido en debates.

Según una encuesta divulgada el domingo pasado por la revista Cambio, la carrera por la presidencia de Colombia parece concentrada entre Cepeda y De la Espriella.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene una intención de voto del 37,2 %, mientras que De la Espriella marca el 20,4 %, según la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

En tercer puesto, más rezagada, aparece la senadora Valencia con el 15,6 %, una caída de 6,6 puntos porcentuales con respecto al 22,2 % que tenía en el sondeo de marzo de la misma firma.

El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, criticó el lunes el aspecto físico del candidato ultraderechista, al que calificó de ser muy "postizo".

En ese sentido, De la Espriella respondió que Benedetti "no puede dar ejemplo", pues lo calificó como "un maltratador de mujeres, con 100 procesos por corrupción abiertos".

La Procuraduría General de Colombia abrió el pasado lunes una investigación a Benedetti, por llamar "loca, demente y delincuente" a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, tras un allanamiento a su vivienda ordenado por ese alto tribunal en noviembre pasado.

Según el órgano de control, la investigación estudia hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025, cuando el funcionario reaccionó públicamente a una inspección judicial a su residencia, ubicada a las afueras de Barranquilla (norte).

Ese día, Benedetti denunció en su cuenta de X que el procedimiento era "ilegal" y lo calificó como un "abuso de poder" de la magistrada Lombana, a quien atacó con señalamientos personales y cuestionó su actuación dentro del proceso.