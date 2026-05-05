El actor estadounidense John Malkovich adquiere la ciudadanía croata

"El actor mundialmente conocido, que ha marcado la cinematografía con numerosos papeles, ha asumido un nuevo rol y se ha convertido en ciudadano croata", escribió en su cuenta de X el ministro croata Davor Božinović.
Malkovich nació el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois, EE.UU.. Sus abuelos paternos eran originarios de Ozalj, Croacia y emigraron a los Estados Unidos.
Por parte de su familia materna, cuenta con ascendencia inglesa, francesa, alemana y escocesa.
El actor, productor, director de cine y diseñador de modas ha sido reconocido por papeles icónicos en Hollywood como 'In the Line of Fire', junto a Clint Eastwood, cuyo papel le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto; 'Being John Malkovich', donde interpretó una versión ficticia de su vida, o 'Burn After Reading'.