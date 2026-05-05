El presidente paraguayo viaja a Taiwán al frente de una delegación de empresarios

La agenda oficial de la visita de Peña a Taiwán, la tercera desde que asumió el cargo en agosto de 2023, se iniciará el miércoles cuando sea recibido por el gobernante taiwanés, William Lai, confirmó a EFE una fuente de la Presidencia paraguaya en Asunción.

En Taiwán, el Ejecutivo paraguayo buscará "fortalecer los lazos económicos y fomentar el intercambio con empresas locales" a través de "oportunidades de inversión" en el país suramericano, dijo la Presidencia en un comunicado al anunciar el viaje la semana pasada.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

Peña visitó Taiwán por primera vez en 2023 como presidente electo y en 2024 voló de nuevo a la isla asiática para asistir a la jura de Lai.

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En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de los envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Asimismo, Taiwán y Paraguay concretaron en 2025 un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina del país suramericano, un paso que consolidó la alianza comercial entre ambos.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

Peña se mantendrá en Taiwán hasta el 10 de mayo y desde ese día hasta el 12 visitará Filipinas por primera vez, con vistas a fortalecer el proceso de acercamiento de lazos diplomáticos y económicos iniciado a finales del pasado año con esta nación del sudeste asiático.