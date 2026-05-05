El presunto autor de atropello múltiple en Alemania acababa de recibir alta psiquiátrica

La fiscalía explicó en un comunicado que el hombre había recibido tratamiento en un hospital psiquiátrico hasta el pasado 26 de abril, sin detallar los motivos del alta, después de que algunos medios como Bild hubiesen asegurado que fue expulsado debido a su comportamiento agresivo.

"El sospechoso ya había llamado la atención de la policía en el año 2026 por amenazas y delitos contra el honor dentro de su ámbito social", destacó la nota, que indicó que las correspondientes investigaciones todavía no han concluido.

"En relación con aquellos hechos, el 17 de abril se produjo una actuación policial tras una llamada telefónica del individuo de 33 años, a consecuencia de la cual éste, a raíz de su estado psíquico y con su consentimiento, fue admitido en un hospital especializado", continuó la fiscalía.

Según Bild, tras su detención el presunto autor del atropello intencionado ha sido internado en un hospital y está siendo examinado por los médicos, un extremo que las autoridades no han confirmado, pues sólo han comunicado que este martes comparecerá ante el juez de instrucción.

"De acuerdo con el estado actual de la investigación, no hay indicios para una motivación política o religiosa" vinculada a la agresión, reiteró la fiscalía en su comunicado.

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También confirmó que las dos víctimas mortales son un hombre y una mujer de 63 y 77 años, respectivamente, mientras que revisó a la baja la cifra de heridos, de los 20 mencionados inicialmente a solamente seis, de entre los cuales se encuentran graves un hombre de 75 años y una mujer de 84.

"Además, más de 80 personas" tuvieron que ser atendidas por cuadros de ansiedad, refirieron las autoridades.

Los hechos se produjeron el lunes sobre las 16:45 hora local (14:45 GMT), cuando un vehículo enfiló una calle peatonal del centro de Leipzig y arrolló a los viandantes a gran velocidad a lo largo de varios cientos de metros.

El conductor acabó deteniendo el coche y fue detenido sin oponer resistencia.

Según Bild, el detenido trabajaba como técnico de mantenimiento en Leipzig, aunque en el pasado había ejercido como profesor de boxeo, está casado y es padre de un hijo.