Empresarios brasileños apuntan a "una nueva fase" de desarrollo e inversiones en Uruguay

"Grandes empresarios de la minería, la logística, el sector financiero y de inversiones, la producción alimentaria, el área del turismo. Diferentes sectores de servicios, celulosa, soja, farmacéutica, metalúrgica. Todas áreas que naturalmente han despertado mucho interés y que son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase", puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin.

Agregó que los empresarios tenían particular interés en encontrarse con Orsi para poder dialogar directamente, en una jornada donde también participaron el ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone.

Lubetkin añadió: "Este viaje (...) nos deja -sin duda- las expectativas de poder seguir rápidamente avanzando en un crecimiento en el marco del comercio y de los negocios".

Por otra parte, el Canciller uruguayo recordó que previamente Orsi mantuvo encuentros similares en Argentina "para verificar posibles nuevas áreas de trabajo o posibles acciones en el ámbito económico-comercial" y China, país al que viajó a comienzos de este año acompañado por más de cien empresarios uruguayos.

En ese sentido, detalló que, en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur, se apunta a hacer lo mismo con empresarios de países como España, Alemania o Italia "que han expresado el interés de entrar en una nueva fase de relaciones".