Empresas venezolanas mantendrán inversiones en Latinoamérica pese a los cambios en su país

El regreso en masa a Venezuela de estas inversiones "lo descartamos", aunque "probablemente haya algún porcentaje" que sí lo haga, "pero las empresas que están establecidas, no solamente en Panamá sino en la región, llegaron para quedarse. No son capitales golondrina", afirmó Soto, en el marco de la II Cumbre Anual de la Cavex celebrada en la capital panameña.

Las empresas venezolanas han "conquistado" estos mercados latinoamericanos y aunque "para nosotros Venezuela es nuestra tierra natal, la estamos viendo como otro mercado más", agregó el presidente de la Cavex, que se define como una plataforma de articulación del empresariado venezolano en la región y el mundo.

La salida del poder de Nicolás Maduro -capturado en enero pasado junto a su esposa, Cilia Flores, por EE.UU., donde son procesados por narcotráfico- y los cambios que se espera sean impulsados por el Gobierno interino, incluidas unas elecciones generales, han generado expectativas sobre el futuro de Venezuela, tras casi tres décadas de una revolución izquierdista que sumió al país en una gran crisis, con millones de personas -y de empresas- huyendo del país.

"Cavex es una plataforma que une a trece asociaciones gremiales en trece países. Esto es muy importante, porque la historia nos llevó a otros países pero ahora, ante una posible perspectiva de recuperación (en Venezuela), la plataforma ideal para que la empresa que se mantuvo dentro de las fronteras venezolanas exporte es Cavex", aseguró Soto.

La Cavex ha impulsado estudios de Impacto Económico de la Migración Venezolana en ocho países de América Latina y el Caribe: Aruba, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana.

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Soto precisó que solo en Panamá las inversiones venezolanas ascienden a al menos a "1.900 millones de dólares" en los últimos diez años, lo que se ha traducido en "más de 40.000 empleos directos y 203 millones de dólares" en pago de impuestos, "lo que representa el 4,18 % de todo el aporte fiscal del país".

"En Panamá vamos a seguir, aquí hay más de 5.500 unidades de negocio de capital venezolano, son 5.500 empresas panameñas", en los sectores de banca, seguros, tecnología, distribución de alimentos y bebidas, servicios marítimos y construcción, entre otros, explicó.

En Aruba, una isla caribeña de unos 100.000 habitantes como destacó Soto, "hay 1.100 millones de dólares de capital venezolano, en sectores como construcción, turismo y gastronomía".

"En República Dominicana estamos sobre 550 millones de dólares y hemos generado 9.000 empleos directos. Cuando terminemos los estudios en los trece países" con presencia de la Cavex, se va tener una cifra de inversión venezolana "bastante importante, probablemente mucho más de 10.000 millones de dólares", dijo directivo de la cámara empresarial.

Y esto sin incluir al estado de Florida, en Estados Unidos, donde se concentra "la mayoría del capital venezolano" en el continente.

"Ya estamos haciendo el trabajo para que la Venezuelan Chamber of Commerce, en el sur de la Florida, de manera que cuando toda esa cifra se sume, va a haber un monto bien importante, lo que significa que, en la posible recuperación de Venezuela, algunas de estas empresas que ya están fortalecidas en la región puedan hacer su aporte" algo para lo que la Cavex será el "puente ideal", sostuvo Soto.