Felipe VI viajará a la toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

Según la nota, con la presencia en estos actos, el Gobierno "refuerza los vínculos de cercanía y afinidad que unen a los pueblos español y costarricense, a la vez que transmite a la presidenta electa su disposición a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países", que comparten el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, una politóloga de 39 años, obtuvo el pasado 1 de febrero un contundente triunfo en la primera vuelta de las presidenciales celebradas en Costa Rica.
En 2026, Felipe VI asistió a dos tomas de posesión de jefes de Estado.
La primera, el 9 de marzo, cuando participó en Lisboa en la investidura del nuevo presidente de Portugal, António José Seguro.
Dos días después, el 11 de marzo, viajó a Santiago de Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast.
Allí, el rey mantuvo encuentros previos con el mandatario electo y con el presidente saliente, Gabriel Boric, y posteriormente acudió a la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en el Congreso Nacional chileno, en Valparaíso.