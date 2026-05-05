La Bolsa española sube un 1,8 % mientras el petróleo cae un 3 % y Wall Street sube

El índice de referencia del mercado español de renta variable, el IBEX 35, ganó 311,6 puntos, ese 1,8 % (el mejor resultado en algo más de dos semanas), hasta los 17.667,7 enteros. En el año acumula una subida del 2,08 %.

La Bolsa española enjugaba la bajada de la víspera al aprovechar la caída del 3,08 % del petróleo brent, que se cambiaba a 110,92 dólares, la subida del 0,6 % de Wall Street al cierre del mercado español y el avance de la banca.

Todos los grandes valores subieron: Inditex el 2,13 %; Banco Santander el 1,93 %; BBVA el 1,9 %, Iberdrola el 0,92 %, Telefónica el 0,91 % y Repsol el 0,48 %.