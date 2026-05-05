La OIM reivindica los datos y los acuerdos globales frente al discurso antiinmigrante

"Hay narrativas que no están basadas en los datos, pero si tenemos los datos, si tenemos la evidencia -los números reales, las razones por las que las personas se mueven, las personas que se están recibiendo realmente-, podemos transformar esas narrativas", aseguró Devandas en la sede de la ONU, con motivo del inicio hoy de un nuevo FEMI, el mayor foro mundial para migración ordenada y segura.

Esta semana, representantes de países y de la sociedad civil se reunirán en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para poner en común los avances realizados acerca del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018 y suscrito por la mayoría de los Estados miembros de la ONU.

Esta es la segunda vez que se celebran estas reuniones, que tienen lugar cada cuatro años después de que cada región celebre las suyas.

"La migración es un fenómeno humano y es creciente, y en este momento tenemos más de trescientos millones de personas que están migrando alrededor del mundo por diversas razones, y efectivamente con ciertas narrativas complejas sobre el tema", apuntó Devandas.

La abogada costarricense defendió el trabajo de la red de Naciones Unidas y de las agencias coordinadas por la OIM en materia migratoria para aportar estas evidencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestro trabajo aquí es demostrar, con evidencias, qué es lo que está pasando", aseveró.

La representante de la OIM no quiso señalar a ninguno de los países en los que se ha dado más alas a las narrativas antiinmigrantes y, en su lugar, se mostró "esperanzada" y "optimista", después de ver la respuesta que una gran parte de países ha dado al FEMI.

"Los estados, los países, la sociedad civil, las iglesias, los gobiernos locales están genuinamente interesados en el pacto, que creen trae las soluciones e incorpora los principales temas", afirmó.

Según dijo Devandas, ochenta países han presentado informes de forma voluntaria sobre su propia aplicación del pacto, entre ellos algunos europeos "muy críticos" con él.

"Este es el momento para hablar con la gente que no está de acuerdo. A pesar de las críticas o la disconformidad o de los cambios en la política, tenemos algunos estados que han cambiado sus posiciones (respecto al pacto)", afirmó.

La letrada centroamericana se refirió también a la crisis del multilateralismo, aupada en muchas ocasiones por los mismo que difunden las mencionadas narrativas, pero, a su juicio, la mayoría de los países apuesta por continuar defendiendo sistemas como el de las Naciones Unidas.

"Mi percepción es que los estados miembros están diciendo: 'Sí queremos, necesitamos más de esto. Es en estos espacios en los que queremos tener la conversación'. Una conversación como la de migración no puede pasar si no es en un espacio multilateral. Es per se una conversación multilateral; entonces, yo tengo esperanza y soy optimista", afirmó Devandas.