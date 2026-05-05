Miles de personas protestan contra el fin de financiación independiente del ente público

La protesta, que comenzó en la Plaza Vieja y discurrió en ambiente festivo por el centro de la capital hasta la sede de la Radio Checa, fue organizada por la ONG ‘Un millón de momentos para la democracia’ y tuvo como lema ‘Manos fuera de los medios’.

La misma ONG organizó otra protesta multitudinaria, con casi 250.000 asistentes, el pasado mes de marzo, también para denunciar el proyecto gubernamental sobre los medios públicos, que ya ha sido presentado al Parlamento.

Una petición contra esa reforma ha sido firmada por más de 170.000 personas, informa Radio Praga.

"El Gobierno de (el primer ministro Andrej) Babis ha acordado robar la Televisión Checa y la Radio Checa a los ciudadanos, y gobernarlas con mano dura", dijo al inicio de su alocución Mikuláš Minář, presidente de la ONG.

Según el proyecto de ley, la Televisión y la Radio pública recibirán financiación estatal directa, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.

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"La República Checa va por el camino de los regímenes autoritarios del Este", afirmó por su parte la vicepresidenta de ‘Un millón de momentos para la democracia’, Mariana Novotná.

Tras la presentación del proyecto de ley, los entes públicos emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que las medidas propuestas "interfieren con los principios básicos y las garantías de su funcionamiento libre, estable y predecible".

Organismos como el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) también han mostrado su preocupación por esta reforma, que temen que pueda socavar la independencia de los medios públicos.