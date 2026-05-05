ONG denuncian el hallazgo de fosas comunes en Tessalit, en el norte de Mali

Tila Ag Zeini, secretario general del Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo del Azawad (CD-DPA, también situada en la zona disputada del norte), afirmó, en declaraciones telefónicas a EFE en Rabat, que estas fosas fueron encontradas por los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama la independencia del norte de Mali.

Los independentistas controlan el campo militar de Tessalit (norte de Mali) desde el sábado pasado tras la supuesta retirada del Ejército maliense y sus aliados del grupo paramilitar ruso 'Africa Corps'.

Zeini también denunció el hallazgo de cadáveres abandonados en la zona de Alguelhoc, situada en la región de Kidal, en el noreste del país.

La asociación CD-DPA divulga informes semanales en las que documenta las denuncias de violaciones de derechos humanos en la llamada zona del Azawad, reclamada por el FLA y que abarca extensas zonas del norte de las regiones de Kidal, Tumbuctú, Gao, Menaka y Taoudenit que corresponden a dos tercios del territorio del país.

En su último informe, entre el 27 de abril y 3 de mayo, la asociación dice haber documentado dos ejecuciones, tres casos de torturas y malos tratos, y tres de destrucciones de bienes en el norte del país.

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La existencia de fosas comunes en Tessalit fue confirmada también por la asociación independentista Kal Akal, que se denomina observatorio para la defensa de los derechos humanos del pueblo del Azawad (norte de Mali) y que aseguró que según las primeras informaciones recogidas en la zona estos enterramientos "contendrían muchos cuerpos de civiles".

La asociación sostiene que según testimonios "concordantes", las personas enterradas fueron conducidas hacia esta base antes de que fueran "ejecutadas sumariamente".

También recordó que otra fosa común fue descubierta el pasado 29 de abril en Inboguitan, en Anafif, en la región de Kidal, al tiempo que reivindicó la apertura de una investigación "independiente, imparcial e internacional" al respecto.

El pasado 25 de abril Bamako y varias localidades malienses fueron objeto de una amplia ofensiva coordinada y simultánea entre FLA y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, acrónimo en árabe, afiliada a Al Qaeda en el Sahel) en las que fue asesinado el ministro de Defensa, Sadio Camara.