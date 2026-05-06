Acusan de agresión a un agente al sospechoso de disparar cerca de la Casa Blanca

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó a la cadena ABC News que el hombre, identificado como Michael Marx, de 45 años y oriundo de Texas, expresó hostilidad hacia la Administración del presidente, Donald Trump.

Según Pirro, al preguntarle al sospechoso sobre las razones por las que había llegado a Washington o el motivo de sus acciones, este respondió: "Que se joda la Casa Blanca".

También agregó que el acusado, herido durante el tiroteo y trasladado a un hospital, repitió tres veces "mátenme, mátenme, mátenme".

El enfrentamiento a tiros tuvo lugar el pasado lunes en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia de Washington, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente estadounidense, JD Vance, pasara por la transitada área, aunque las autoridades afirmaron entonces que no veían indicios de que estos sucesos estuvieran relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego.

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Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corría peligro, según las autoridades.

Este incidente ocurre días después de que un hombre fuera detenido por intentar asesinar al presidente Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo que ha avivado la polémica sobre la violencia política en un país polarizado y sobre el control en la portación de armas.