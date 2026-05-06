AirAsia encarga 150 Airbus A220 fabricados en Canadá, una cifra récord para este modelo

El acuerdo fue presentado en la planta que Airbus tiene en la localidad canadiense de Mirabel, en una ceremonia a la que asistieron el primer ministro canadiense, Mark Carney; la primera ministra de Quebec, Christine Fréchette; el consejero delegado de Capital A y asesor de AirAsia Group, Tony Fernandes, y el consejero delegado de Aviones Comerciales de Airbus, Lars Wagner.

Con este contrato, AirAsia se convierte en nuevo comprador del A220 y también en el cliente de lanzamiento de una nueva configuración de cabina de 160 plazas, diez más que la disposición anterior, gracias a la incorporación de una salida adicional de emergencia sobre el ala a cada lado del avión.

El A220-300, desarrollado originalmente por la canadiense Bombardier como CSeries antes de pasar al control de Airbus, se fabrica en Mirabel y en Mobile (EE.UU.).

El modelo es un avión de pasillo único diseñado para rutas de corto y medio alcance y con capacidad para operar vuelos de hasta 3.600 millas náuticas, unos 6.700 kilómetros.

AirAsia utilizará los A220-300 para cubrir destinos dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y rutas hacia Asia Central, lo que permitirá liberar aviones de mayor tamaño para trayectos más largos.

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Fernandes afirmó en un comunicado que la operación refleja la “disciplina a largo plazo” y las ambiciones de crecimiento del grupo. “El A220 abre nuevos mercados y rutas y nos acerca a construir la primera aerolínea mundial con una verdadera red de bajo coste”, declaró.

Por su parte, Wagner destacó que el A220 ofrece a AirAsia una plataforma con bajos costes operativos y alcance suficiente para abrir nuevas rutas “en Asia y más allá”.

Según Airbus, a finales de marzo de 2026 se habían entregado 501 unidades del A220 a 25 operadores de todo el mundo.

El fabricante añadió que el avión puede operar ya con hasta un 50 % de combustible sostenible de aviación (SAF) y que su objetivo es que todos sus modelos puedan utilizar hasta un 100 % de SAF en 2030.