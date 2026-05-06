Bruselas lanza una estrategia para erradicar la pobreza en la UE en 2050

La estrategia se marca el objetivo de reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza antes de 2030, con la meta más ambiciosa de erradicarla en 2050.

El plan no impone obligaciones jurídicas vinculantes a los Estados miembros, pero prevé una coalición contra la pobreza con el sector privado y un foro de consulta para personas en situación de pobreza.

La vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, subrayó que el paquete supone un giro "de las respuestas clásicas de emergencia hacia la prevención y las soluciones a largo plazo", e instó a los Estados miembros a aplicar "políticas sólidas" para que la estrategia "ayude a evitar que la gente caiga en la pobreza y acelere la acción para quienes ya se encuentran en esa situación".

En 2025, el 20,9 % de la población de la UE estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social, una décima menos que en 2024, según datos publicados por Eurostat el 30 de abril. En España, la cifra alcanzó el año pasado el 25,7, por debajo solo de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania.

En cuanto a los menores, el 24,2 % de los niños de la UE se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, el dato más reciente. España, con un 34,6 %, era el segundo país con mayor porcentaje, tras Bulgaria, con un 35,1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El paquete incluye también un refuerzo de la Garantía Infantil Europea, principal instrumento del bloque para apoyar a los menores vulnerables mediante el acceso gratuito a educación infantil, sanidad y comidas escolares.

Desde su creación en 2021, la pobreza infantil en la UE apenas ha variado: la diferencia es de solo 53.000 personas en cinco años, sin que ningún Estado miembro haya logrado reducirla a los niveles comprometidos, según reconoció este miércoles un alto funcionario de la CE.

La nueva comunicación amplía el foco más allá de los menores para incluir a sus familias, con medidas para facilitar el acceso de los padres -especialmente las madres- al mercado laboral. Bruselas pilotará además una Tarjeta Europea de Garantía Infantil para facilitar el acceso a servicios.

En materia de vivienda, la Comisión propuso una recomendación al Consejo para combatir la exclusión residencial bajo el principio de 'vivienda primero' -priorizar alojamiento estable antes que otras necesidades sociales-, con medidas de prevención e impulso a la vivienda social y asequible.

El precio de la vivienda en la UE ha subido un 60 % desde 2013, y cerca de un millón de europeos se encuentran en situación de sinhogarismo, según cifras comunitarias.

El paquete se completa con una revisión de la Estrategia para la Discapacidad 2021-2030, que afecta a unos 90 millones de personas, con medidas para implantar la Tarjeta Europea de Discapacidad, lanzar una Alianza para la Vida Independiente y mejorar la accesibilidad del transporte.

"La discapacidad nos puede afectar a todos en cualquier momento de nuestra vida: al nacer, por un accidente o con la edad", afirmó la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, en un comunicado.

Pese a todo, el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, actualmente en negociación, no contempla la reserva específica del 5 % para pobreza infantil que existe en el actual.

"La verdadera prueba será la implementación. Pero la falta de fondos reservados para el gasto social es una debilidad significativa y difícilmente compatible con la ambición declarada de erradicar la pobreza", afirmó Ruth Owen, subdirectora de Feantsa, la federación europea de organizaciones que trabajan con personas sin hogar, en conversación con EFE.

"Sin ambición no hay acción. Estamos lejos del objetivo de 2030, que es en pocos años, pero establecer objetivos más ambiciosos impulsa más la acción política que no tenerlos", valoró Mînzatu.