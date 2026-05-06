CAF presenta en Ecuador su estrategia país centrada en juventud, energía y seguridad

Además, incorpora como ejes transversales la inclusión, la acción climática y la innovación tecnológica, según se explicó durante la presentación de la estrategia celebrada en el Centro Cultural Metropolitano de Quito.

Al evento también acudieron Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas del Gobierno de Ecuador, y Diana Mejía, representante de CAF en Ecuador.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó durante la presentación que el organismo "ha sido, es y seguirá siendo un aliado del progreso de Ecuador", y destacó la relación de casi seis décadas entre la institución y el país andino.

Además, horas antes, Díaz-Granados se reunió en el Palacio de Carondelet (sede de la Presidencia) con el mandatario del país, Daniel Noboa, para "reafirmar el sólido vínculo entre Ecuador y el organismo multilateral".

Según el multilateral, en los últimos cinco años se aprobaron más de 6.158 millones de dólares para Ecuador, además de mantener una cartera de 4.500 millones y contar con más de 80 operaciones activas orientadas a infraestructura, inclusión, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

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"El desarrollo no ocurre solo. Requiere decisiones, instituciones, inversión, infraestructura y alianzas capaces de sostenerse en el tiempo", señaló Díaz-Granados.

También declaró que Ecuador atraviesa un momento clave para acelerar el desarrollo, fortalecer capacidades institucionales y consolidar una nueva etapa enfocada en productividad, infraestructura y generación de oportunidades.

"Queremos seguir construyendo sobre lo construido. Redoblar la apuesta y ofrecerle al país acciones ajustadas a sus realidades, sus retos y sus prioridades", afirmó el presidente ejecutivo de CAF.