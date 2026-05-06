Ecuador y R.Dominicana deciden iniciar negociaciones para un acuerdo comercial parcial

En un comunicado, señaló que ambos mandatarios acordaron que avancen los diálogos para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, instrumento con el que se fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación mutua.

También se definió que los cancilleres de las dos naciones trabajen coordinadamente en el desarrollo de áreas de interés bilateral como zonas francas, turismo, salud, asuntos migratorios, movilidad humana y energía y minas, principalmente en lo que respecta a gas natural.

Los mandatarios expresaron, además, la necesidad de fortalecer el diálogo político mediante la realización de la I Reunión del Mecanismos de Consultas Políticas, en la que se podrá abordar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria.

La Presidencia recordó que República Dominicana en la actualidad es para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.

En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde ya hablaron sobre la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial.

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La cita se dio en el marco de la agenda que cumplían ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Ya entonces, el Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para "fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países" y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.

En ese contexto "coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones", agregó entonces la Presidencia.

En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de "alcance parcial", el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.