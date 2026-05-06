El avión ambulancia del hantavirus recibirá un nuevo equipo burbuja para seguir su viaje

El Gobierno regional de Canarias ha anunciado este miércoles que, tras conocer la avería, va a ofrecer un equipo "burbuja" para que pueda ser reparado y que el avión continúe su trayecto, con el objetivo de intentar que nadie baje a suelo canario y no tengan que esperar la llegada de otra aeronave desde Europa, según ha anunciado su portavoz, Alfonso Cabello.

Fuentes del Ministerio español de Sanidad han confirmado a EFE que se va a instalar un nuevo equipo burbuja en esta aeronave, que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

El plan inicial era que el avión permaneciera en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completara el traslado, sin que representase riesgo alguno.

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha explicado que durante la reunión del Ejecutivo canario con representantes del Ministerio de Sanidad en Las Palmas, conocieron la avería, por lo que decidieron ofrecer el equipo "burbuja".

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De esta manera se intenta evitar que el avión prosiga su ruta sin riesgo ni afección "para que no se bajen a suelo canario" y no tengan que esperar la llegada de otra aeronave desde Europa, según el portavoz autonómico.