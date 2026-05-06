El presidente de Ecuador visita República Dominicana para avanzar en acuerdo comercial

La titular de la diplomacia ecuatoriana comentó que "hay un propósito de ambos presidentes de avanzar con el Acuerdo de Comercio entre República Dominicana y el Ecuador".

Indicó que Noboa viajó anoche y regresará a su país pasado el mediodía de este miércoles, y señaló que se requiere la "firme decisión" para seguir "ya a nivel de ministros con el avance de las negociaciones del Acuerdo de Comercio con República Dominicana".

Sommerfeld suele destacar la política de contacto directo que mantiene Noboa con las más altas autoridades de diferentes países para dar mayor agilidad a las relaciones, en especial en temas vinculados al comercio y la seguridad.

En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde ya hablaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial.

La cita se dio en el marco de la agenda que cumplían ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

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Ya entonces, el Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para "fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países" y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.

En ese contexto "coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones", agregó entonces la Presidencia.

En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de "alcance parcial", el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.