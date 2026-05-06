Fujimori promete ser presidenta de Perú solo los cinco años de mandato si gana elecciones

"Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, solo será por cinco años", señaló durante una visita a la ciudad amazónica de Contamaná, en la región de Loreto, como parte del inicio de sus recorridos por el país con miras a la segunda vuelta de junio próximo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se refirió así a los temores que suscita en una parte de la población su eventual llegada al poder con una reivindicación total del gobierno de su padre, que dio un golpe de Estado en 1992 y estableció una nueva constitución con la que se reeligió hasta en dos ocasiones, la última con fraude electoral.

La constitución peruana impide a los presidentes la reelección inmediata, lo que la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular asegura que respetará, tal y como también prometió en las tres anteriores ocasiones donde fue derrotada en la segunda vuelta de los comicios presidenciales (2011, 2016 y 2021).

En cambio, señaló a Sánchez, su eventual rival en la segunda vuelta, de querer quedarse en el poder supuestamente por 30 años bajo un modelo similar al chavismo en Venezuela, en aparente alianza con el líder ultranacionalista Antauro Humala, un hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) que estuvo 17 años de cárcel por una asonada militar en 2005 y que actualmente encabeza el etnocacerismo, corriente política de reivindicación de la raza andina.

Con el 98,02 % del escrutinio, Fujimori es la candidata más votada al obtener el 17,13 % de los votos válidos, lo que supone 2.824.997 papeletas; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,04 % y 1.984.416 sufragios, y en tercera posición por López Aliaga, con 11,89 % y 1.960.728 apoyos.

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La segunda vuelta está programada para el próximo domingo 7 de junio, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado alterar el calendario con una convocatoria de elecciones complementarias que no están contempladas en la norma, como pide López Aliaga para tratar de lograr los votos que le separan de Sánchez.