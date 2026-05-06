FundéuRAE: “sospecho que se ha ido”, no “sospecho de que se ha ido”

Sin embargo, en la prensa pueden verse frases como “Los vecinos sospechan de que se trata de un fuego intencionado” o “La propietaria sospechaba de que los autores podrían ser trabajadores de la propia empresa”.

Al usar el verbo “sospechar” para indicar que se supone algo debido a las señales o conjeturas que se tienen, aquello que se cree no se introduce con la preposición “de”, según el “Diccionario panhispánico de dudas”. Tampoco se emplea dicha preposición cuando el complemento que lo expresa es una oración con “que”, pues se trataría de un caso de dequeísmo.

Este uso de la preposición sí es adecuado si se indica que no se confía en alguien o algo: “Sospechaba de que todo estuviera en calma”.

Por tanto, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir “Los vecinos sospechan que se trata de un fuego intencionado” y “La propietaria sospechaba que los autores podrían ser trabajadores de la propia empresa”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.