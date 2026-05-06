Grupo ambientalista denuncia daños a sitio arqueológico en Arizona por muro fronterizo

La organización, que documentó fotográficamente los daños, denunció afectaciones en Las Playas Intaglio, un antiguo geoglifo con forma de pez ubicado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, en Arizona.

El intaglio o grabado en hueco es una técnica de representación en la que las figuras o diseños se encuentran tallados por debajo de la superficie del suelo o de la roca, en lugar de estar en relieve.

Según el Centro, los contratistas encargados del proyecto despejaron una franja de aproximadamente 15 metros de ancho a través de la figura milenaria y del área circundante del refugio, con el fin de abrir paso a un segundo muro fronterizo.

"Esta es la destrucción que ocurre cuando la Administración Trump desmantela nuestras leyes ambientales fundamentales y convierte tierras públicas protegidas en una zona de construcción sin ley", declaró Russ McSpadden, defensor de la conservación en el suroeste del país de la organización.

"El intaglio ha sido arrasado; se ha abierto un corredor a cuchilla a través de él, y hay maquinaria pesada estacionada en las cercanías. Esta es una pieza insustituible de la historia humana que ha quedado marcada con cicatrices permanentes", enfatizó.

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McSpadden dijo que recorrió el área fronteriza esta semana para ver los daños de cerca.

De acuerdo con el grupo defensor del medio ambiente, los daños se produjeron aproximadamente el 23 de abril, cuando los equipos de construcción condujeron maquinaria pesada a través del sitio, destruyendo una parte del intaglio.

La formación consiste en una figura de un pez de aproximadamente 83 metros de largo, tallada en el paisaje desértico de lava a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta destrucción se produce tras una serie de exenciones emitidas por el gobierno federal que elimina protecciones al medio ambiente, indicó la organización.

Las Playas Intaglio forma parte de un paisaje cultural más amplio, reconocido como sagrado por las tribus nativas estadounidenses.

Los intaglios del desierto son elementos culturales raros e insustituibles, creados mediante la remoción de la oscura capa de lava desértica para dejar al descubierto el suelo de tonalidad más clara que yace debajo.