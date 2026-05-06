La Guardia Revolucionaria dice que garantiza el paso por Ormuz tras el fin de amenazas

“Una vez neutralizadas las amenazas del agresor y establecidos los nuevos protocolos, se garantizará un paso seguro”, indicó la Armada del cuerpo militar de elite en su cuenta de X.

La Guardia Revolucionaria además agradeció su cooperación a los capitanes y propietarios de los buques que se encuentran en el golfo de Omán y el golfo Pérsico por respetar sus regulaciones.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera la operación Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, lo que provocó ayer nuevos enfrentamientos en la zona.

El medio estadounidense Axios ha informado además de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

Al mismo tiempo, Irán ha establecido un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), que coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV.

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“Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz”, indicó el canal estatal.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.