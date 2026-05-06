La narrativa de fraude electoral en Perú enfrenta a los líderes empresariales del país

Mientras el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, afirma tajantemente que "ha habido fraude", el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, rechaza esa afirmación.

Barrios aseveró en una entrevista con la emisora radial RPP que desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) "ha habido direccionamiento", sin aportar mayores fundamentos.

"No sé cómo hay gente que dice que no ha habido fraude. Ha habido fraude, ha habido direccionamiento", dijo Barrios, quien señaló que sus palabras son "la posición de los empresarios porque tenemos que cortar esto".

"Los empresarios no nos vamos a quedar callados (...) si esto sigue así, van a vacar (destituir) a los presidentes (como ha sucedido en los últimos diez años)", agregó.

Mientras, Zapata reconoció que "ha habido irregularidades producto de un mal manejo y una mala gestión, eso lo hemos visto todos, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que tenemos en estos momentos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todos los que somos líderes de opinión tenemos que llamar a la cautela. Le estamos haciendo mucho daño al país si hacemos crecer este manto de duda y estamos afectando la gobernabilidad en los próximos cinco años", concluyó.

Zapata abogó por que se sigan investigando las irregularidades y solucionar la situación "a través del marco constitucional, las leyes y las instancias correspondientes".

López Aliaga, empresario y propietario de millonarios negocios, como la concesión de los trenes que transportan turistas a Machu Picchu, sostiene sin pruebas que hubo fraude en su contra, en medio de los retrasos en la apertura de los locales de votación por falta de material electoral en Lima, su principal bastión electoral, donde fue el candidato más votado.

Por ello, el candidato y líder del ultraconservador partido Renovación Popular, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos, reclama bajo amenazas a las autoridades electorales que se repitan las votaciones o se haga una jornada de elecciones complementarias.

Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia determinó en un informe que las afectaciones por los retrasos en el reparto del material electoral no supusieron una alteración significativa en los resultados finales, que ponen en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez.