Las bolsas europeas suben un 2,5 % por especulaciones de fin de la guerra en Oriente Medio

La información publicada por el portal de noticias Axios sobre un posible acuerdo de paz coincide con un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que, en caso de aceptar Teherán las condiciones pactadas, Washington dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra Irán.

Trump matizó, no obstante, su postura al amenazar con ataques de una mayor intensidad si Irán rechaza finalmente el pacto.

Estas novedades hicieron que el CAC 40 francés subiera un 2,94 % y liderara las alzas de los parqués europeos "debido a que está muy expuesto al turismo de lujo", señala el analista de XTB Javier Cabrera.

El IBEX 35 español replicó las subidas con una mejora bursátil del 2,47 %; Milán, del 2,35 %; Londres, del 2,15 %; y el DAX 40 alemán, del 2,12 %.

Las 50 empresas más importantes de la eurozona subieron un 2,68 % en su conjunto en el Euro Stoxx 50.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los sectores que más subieron estuvo el de artículos textiles (5,48 %), la industria aeronáutica y de defensa (4,94 %), y los bienes de uso doméstico duradero (4,58 %).

"Europa era uno de los continentes más expuestos a la guerra por su dependencia energética, por lo que si finalmente se alcanza un acuerdo de paz, sería uno de los más beneficiados", resume Cabrera.

El euro también se vio beneficiado por esta noticia y subía un 0,53 % al cierre de las negociaciones, hasta los 1,1755 dólares. Esta es su subida más fuerte desde el pasado 8 de abril.

Al otro lado del Atlántico, los inversores de Wall Street también celebraban, de manera más moderada, este posible acuerdo : el Nasdaq subía un 1,49 %; el Dow Jones, un 1,18 %; y el S&P 500, un 1,11 %.

"En Wall Street las subidas son más moderadas, pero se concentran en un sector tecnológico que ha reportado resultados muy positivos", afirma el citado analista.

En Asia, Seúl subió el 6,45 % por el sector tecnológico y los avances negociadores en la guerra en Irán, mientras que Hong Kong ganó el 1,22 % por el sector inmobiliario, y Shanghái el 1,17 % después de que creciera la actividad en el sector servicios chino en abril. Tokio seguía cerrado por festivo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que la ofensiva contra Teherán iniciada el 28 de febrero "ha terminado", aunque el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advertía de que sólo aceptarán "un acuerdo justo y completo".

Por otro lado, Israel continuaba bombardeando Líbano.

El mensaje del mandatario estadounidense y la suspensión temporal del Proyecto Libertad, con el que EE.UU. pretendía sacar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, provocó que el precio del barril de petróleo se desplome alrededor del 7 %.

Al cierre bursátil europeo, el brent, de referencia en Europa, bajaba un 7,55 % y el precio se negociaba en 101,57 dólares el barril. El mínimo de la sesión se situó en los 96,75 dólares.

El petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, caía un 7,12 %, hasta los 94,99 dólares.